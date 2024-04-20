Сенатор Алтабаева: конфискация активов РФ открывает «ящик Пандоры»

Конфискация активов РФ, на которую накануне решились в американском правительстве, является неразумным решением, открывающим «ящик Пандоры» и подрывающим взаимоотношения государств. Соответствующее заявление сделала российская сенатор Екатерина Алтабаева в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Алтабаева предупредила, что Россия в обязательном порядке предпримет ответные меры в отношении американских активов в РФ. Она добавила, что своими действиями правительство Соединенных Штатов открывает «ящик Пандоры», и это не пойдет на пользу взаимоотношениям сверхдержав, и без того находившихся в низшей точке.

«Это политическая авантюра», – выразила мнение Алтабаева.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации активов России навредит имиджу Соединенных Штатов.