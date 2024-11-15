Сенатор Пушков раскритиковал совместное фото Трампа и Байдена

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография победителя выборов президента в США от партии республиканцев Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена свидетельствует об американском лицемерии. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп и Байден были вместе запечатлены на фото на встрече в Белом доме.

«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму). Так велит американская политическая традиции», — отметил Пушков.

Сенатор обратил внимание на отсутствие на фотографии супруги Дональда Трамп Мелании. Накануне стало известно, что женщина отказалась от визита в Белый дом на встречу с Байденом и его женой, из-за чего в общественности начали появляться дополнительные слухи.

Пушков отметил, что отсутствие Мелании Трамп может быть связано с нежеланием находиться рядом с теми, кто санкционировал обыски в их имении.

На встрече с Трампом Байден подтвердил готовность к мирному и упорядоченному процессу передачи власти после того, как республиканец набрал больше всего голосов на прошедших 5 ноября выборах президента США. Его главным оппонентом была вице-президент США Камала Харрис, которую лично представил Байдена.

Ранее газета The Hill рассказала о симпатиях Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину и о презрении к Владимиру Зеленскому.