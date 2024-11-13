The Hill рассказал о симпатиях Трампа к Путину и о его презрении к Зеленскому

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп является для нынешней Украины не самым лучшим союзником, если не сказать совсем. Об этом напоминает издание The Hill.

В опубликованном материале отмечается, что новый-старый американский лидер выражает свою неприкрытую симпатию к президенту России Владимиру Путину. И одновременно показывает явное презрение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Издание прогнозирует, что Трамп в любом случае уменьшит финансовую и военную помощь Украине, чтобы таким образом заставить Зеленского сесть с Москвой за переговоры и завершить украинский конфликт.

«[Трамп] давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому», — сообщило американское издание.

5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Напомним, Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.