Северная Корея впервые объявила о строительстве атомной подводной лодки

Северная Корея впервые продемонстрировала строящуюся атомную стратегическую подводную лодку с управляемыми ракетами. На это обратило внимание CNN.

Государственные информационные агентства КНДР опубликовали фотографии нового военно-морского судна, а Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын был проинформирован о ходе строительства.

По предварительным данным, новая подводная лодка относится к классу весящих 6000-7000 тонн и может нести около 10 ракет. Упоминание о «стратегических управляемых ракетах» подразумевает возможность оснащения этого судна ядерным оружием, что значительно усиливает стратегическую мощь КНДР.

По информации южнокорейского эксперта по подводным лодкам, преподающего в Университете Ханьян Мун Гын-сика, Северная Корея располагает флотом из 70-90 дизельных подводных лодок, многие из которых являются устаревшими и способны запускать только торпеды и мины. Аналитик подчеркнул, что строительство атомной подводной лодки является шагом к модернизации этого флота и значительное обновление военных возможностей страны.

Ким Чен Ын ранее обещал представить атомную подводную лодку во время крупной политической конференции в 2021 году. Кроме того, он наметил цели по разработке твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвукового оружия, спутников-шпионов и многозарядных ракет.

Тем не менее, после объявления в 2023 году о спуске на воду первой «тактической атомной ударной подлодки», эксперты выразили сомнения относительно реальных возможностей КНДР. По их мнению, данное судно, скорее всего, представляет собой дизельную подводную лодку, а не атомную.

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность ядерных сил республики.