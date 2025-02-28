Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность ядерных сил

В Северной Корее прошли испытания стратегических крылатых ракет. На них присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

Он призвал работать над совершенствованием боеготовности ядерных вооруженных сил и быть готовыми их использовать.

Северокорейский лидер подчеркнул, что именно надежный ядерный щит позволит защитить суверенитет и безопасность государства. Цель проводившихся в КНДР учений заключалась в демонстрации способности ВС Северной Корее нанести контрудар в любом пространстве, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о том, что в Сеуле прокомментировали подписание соглашения между Россией и КНДР.