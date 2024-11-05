Северная Корея запустила не менее 7 баллистических ракет малой дальности в преддверии выборов США

Министр обороны Японии Гэн Накатани сообщил, что Северная Корея произвела запуск минимум семи баллистических ракет, способных на дальность до 400 км и достигающих высоты полета примерно 100 км. Все ракеты приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает РИА Новости.

«Сегодня КНДР провела пуск баллистической ракет малой дальности в северо-восточном направлении... Было выпущено по меньшей мере семь ракет. Высота их полета достигала примерно 100 км, а дальность полета составила до 400 км», — сказал японский министр.

В ответ на эти ракетные запуски правительство Японии выразило категорический протест, подчеркнув, что такая ситуация является «абсолютно неприемлемой».

Японская береговая охрана выпустила предупреждение о возможных ракетных запусках со стороны КНДР примерно в 7:30 утра по местному времени (1:30 мск).

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что Пхеньян произвел запуски ракет малой дальности из района Саривон, провинция Хванхэ-Пукто. Количество ракет не было уточнено, но агентство «Ренхап» отметило, что это произошло незадолго до начала президентских выборов в США.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 октября Северная Корея провела тестирование межконтинентальной баллистической ракеты, достигшей рекордной высоты полета в 7 тыс. км и дальности в 1 тыс. км. Время, затраченное на полет, составило один час 26 минут.