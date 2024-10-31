Минобороны Японии: запущенная КНДР баллистическая ракета побила рекорд

Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Высота и время ее полета оказались максимальными за все время проведения испытаний. Об этом сообщил РБК, цитируя министра оборонного ведомства Японии.

В ночь на 31 октября Северная Корея провела тестирование межконтинентальной баллистической ракеты, достигшей рекордной высоты полета в 7 тыс. км. и дальности в 1 тыс. км. Время, затраченное на полет, составило 1 час 26 минут.

Это событие вызвало бурную реакцию на международной арене. Так, Япония немедленно выразила протест, а Южная Корея анонсировала введение новых санкций против КНДР. В свою очередь, США осудили запуск, подчеркнув, что он является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы использовать любое вооружение, включая ядерное, для обеспечения безопасности Южной Кореи.

Ранее США и Южная Корея объявили о намерениях провести военные учения в ответ на запуск ракеты КНДР.