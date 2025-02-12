Министр обороны США Пит Хегсет заявил о критическом моменте в конфликте на Украине. Об этом он сообщил на заседании контактной группы по Украине, передает РИА Новости.

По словам Хегсета, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года и ее членство в НАТО нереалистичными целями. Шеф Пентагона также подчеркнул, что США не планируют отправлять свои войска на украинскую территорию.

«Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться», — сказал Хегсет.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда Россия объявила о начале военных действий с целью защиты русскоязычного населения и предотвращения дальнейшего продвижения НАТО на восток. В результате конфликта произошли значительные изменения на политической и военной сценах как в Украине, так и за ее пределами.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он предложил прекращение огня в обмен на отказ Украины от намерения присоединиться к НАТО, вывод ВСУ из новых российских регионов и демилитаризацию.

При этом Москва настоятельно призывает Киев принять нейтральный и безъядерный статус, а также говорит о возможности отмены антироссийских санкций. С другой стороны, Кремль напомнил, что Киев фактически ограничил возможность для переговоров на законодательном уровне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о перевыполнении плана помощи Украины членами альянса.