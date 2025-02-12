В НАТО сообщили о перевыполнении плана по военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о существенном перевыполнении плана военной помощи Украине в 2024 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

По словам Рютте, вместо запланированных 40 млрд долларов странами альянса было выделено 50 млрд долларов. Он уточнил, что больше половины этих средств поступили от европейских государств и Канады.

Кроме того, во время своего выступления глава Североатлантического альянса выразил поддержку мнению президента США Дональда Трампа относительно необходимости сбалансировать помощь Украине.

По словам Рютте, странам Европейского Союза (ЕС), возможно, придется существенно увеличить свои расходы на оборону, в том числе за счет сокращения социальных выплат. Генсек подчеркнул необходимость анализа текущих финансовых обязательств и уровня военной подготовки для обеспечения безопасности европейских государств.

Ранее Трамп заявил о намерении потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), указав на то, что многие члены альянса не выполняли соглашение о минимуме в 2%.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что предложение президента США Дональда Трампа по доставке украинских металлов является ловушкой для Владимира Зеленского.