Шесть европейских стран заявили о готовности ввести новые санкции против России

В Мадриде прошла встреча глав МИД стран Европы и руководителя евродипломатии Каи Каллас. По итогам было принято совместное заявление о готовности ввести новые рестрикции против РФ, его подписали представители шести государств. Об этом сообщил ТАСС.

Заявление по итогам встречи в испанской столице подписали сама Испания, Польша, Великобритания, Италия, Франция и ФРГ. Согласно этому документу, России необходимо показать приверженность к решению миром украинского конфликта.

«Мы также готовы оказывать большее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций», — говорится в совместном заявлении.

Участники также одобрили продолжение заморозки российских активов. Они планируют не только продолжить поддерживать Украину, но и пообещали взять на себя новые обязательства в дальнейшем.

Ранее сообщалось о заявлении Трампа, в котором он пообещал рассмотреть вопрос снятия санкций с РФ. По его утверждению, власти Соединенных Штатов рассматривают возможности для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, включая снятие ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции.