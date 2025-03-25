Трамп: мы рассмотрим запрос России на снятие санкций

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поделился с представителями СМИ своими впечатлениями от встреч с делегациями Украины и России, которые состоялись в Эр-Рияде в выходные дни. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Белого дома.

Он сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки рассматривают возможности для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, включая снятие ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции.

«Мы рассматриваем все предложения», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя итоги переговоров экспертных групп двух стран.

В результате переговоров, состоявшихся между представителями России и США в Эр-Рияде, были достигнуты договоренности, которые касаются, в частности, безопасности судоходства в Черном море. Стороны договорились о запрете милитаризации гражданских судов и проведении досмотров. Кроме того, США обязались содействовать России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции, снижая страховые тарифы и открывая порты.

Ранее депутат Госдумы Чепа пояснил, снимет ли Вашингтон санкции с Москвы после переговоров.