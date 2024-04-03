Премьер Шмыгаль призвал украинцев вернуться домой, чтобы вступить в ВСУ

Украинские власти приглашают уехавших за границу граждан страны вернуться домой и вступить в ряды ВСУ, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вернувшимся он пообещал набор государственных мер поддержки, которые помогут с развитием малого бизнес или позволят восстановить разрушенное жилье.

С момента начала спецоперации из Украины выехало порядка 8 млн человек. Из-за введенного в стране военного положения запрещен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, и нежелающие умирать в окопах украинцы ищут способы нелегально пересечь границу.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время потребуется мобилизовать не полмиллиона человек, как ранее предлагали военные, а существенно меньше, поскольку главком ВСУ изыскал дополнительные резервы, проведя аудит подразделений Минобороны.

При этом накануне президент Украины подписал закон, разрешающий мобилизацию мужчин с 25 лет, а не с 27, как было ранее.