Шольц: спецслужбы ФРГ не знали о подготовке теракта в России

Специальные службы Германии не имели каких-либо сведений о готовящемся теракте на территории России, в концертном зале «Крокуса», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью для местного издания Märkische Allgemeine Zeitung.

В данной беседе журналист издания задал главе немецкого правительства вопрос о том, знала ли федеральная разведка о планировании теракта в РФ. Ответ Шольца на данный вопрос был отрицательным. В то же время он допустил, что у спецслужб Соединенных Штатов могла быть какая-либо информация по этому поводу.

До этого директор российского ФСБ Александр Бортников заявил, что информация о подготовке теракта, переданная Штатами носила общий характер, и отечественные службы отреагировали на нее.

Ранее поступала информация о том, что виновные в теракте были завербованы через Telegram.