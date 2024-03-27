РИА Новости: устроивших теракт в «Крокусе» завербовали через Telegram

Ответственные за недавний теракт в «Крокусе» были завербованы террористической группировкой через мессенджер Telegram – они все были подписаны на местный канал, связанный с ИГ*. Об этом заявили журналисты информагентства РИА Новости в последнем материале.

Как сообщили агентству источники из правоохранительных органов, в ходе рассмотрения материалов в отношении некоего человека стало известно, что он был подписчиком канала в мессенджере, в котором террористы вербовали людей для совершения подобных актов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий также было установлено, что через тот же канал были наняты лица, которые совершили теракт в Подмосковье, рассказал источник.

Подчеркивается также, что данный канал принадлежал таджикскому крылу ИГ*, управляемым из Афганистана. На настоящий момент канал уже был удален.

* – запрещенная в РФ террористическая организация