Штаб Трампа: интервью политика с Илоном Маском станет «беседой века»

Запланированное на понедельник, 12 августа интервью политика Дональда Трампа для предпринимателя Илона Маска станет «беседой столетия». Соответствующее заявление сделали представители предвыборного штаба Трампа в опубликованном сообщении.

Сообщается, что интервью экс-президента с миллиардером состоится в 20:00 по местному времени (3:00 по мск). В штабе пообещали, что эта беседа возымеет статус «вековой».

До этого Маск публиковал в социальных сетях заявления о поддержке кандидатуры Трампа в предстоящих выборах.

Ранее президент США Байден выразил сомнения в мирной передаче власти в стране в случае поражения Трампа.