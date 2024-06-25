Штаб Трампа заявил о пытках политика в тюрьме

Штаб американского политика Дональда Трампа заявил о том, что экс-президента подвергали пыткам в тюрьме в Джорджии в прошлом году. Об этом сообщило местное издание The Hill .

Сообщается, что штаб бывшего президента Соединенных Штатов распространил электронное письмо, в котором Трамп рассказал о «пытках» в процессе снятия отпечатков пальцев и фотографирования.

В прошлом году Трамп сдался властям в рамках дела о вмешательстве в прошлые выборы президента Америки. Политик вышел из тюрьмы под залог в $200 000 на время рассмотрения дела в суде. В той тюрьме Трамп пробыл менее получаса.

Ранее Трамп заявил о неправоте Байдена из-за заявлений о будущем Украины в Североатлантическом альянсе.