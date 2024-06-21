Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден ошибается, произнося речи о будущем Украины в составе Североатлантического альянса. Соответствующее мнение выразил его конкурент на выборах Дональд Трамп во время интервью для All In .

Американский политик подчеркнул, что президент говорит «все неправильно». В частности, одной из его ошибок было утверждать, что украинское государство окажется в составе НАТО, добавил Трамп, подчеркнув, что Байдену стоит говорить обратное.

Экс-президент также указал на то, что нынешняя обеспокоенность РФ в вопросе вероятного размещения сил НАТО у своих границ является понятной. Он также указал зрителям на то, что те бы не обрадовались, случись подобное с ними.

Трамп заключил, что если станет президентом на следующих выборов, то не станет отправлять ВС США на Украину.

Ранее публицист Холмогоров заявил о странных подписях под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии.