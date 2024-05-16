Сигнал инакомыслящим: кто еще может пострадать после покушения на Фицо

Новость о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо прогремела на весь мир. Политика расстреляли из пистолета во время встречи со сторонниками, после чего ему пришлось пять часов провести в операционной. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Политолог Вадим Сипров рассказал, кому было бы выгодно убийство Фицо, и стоит ли ожидать покушений на других западных политиков. По мнению эксперта, это было «наказание» за недостаточную русофобию.

«Тенденция на подавление внутреннего инакомыслия в западном политикуме заложилась совершенно четко со времен президентства Барака Обамы. Турецкий глава Реджеп Эрдоган первым почувствовал это: летом 2016 года в его стране была попытка госпереворота», — напомнил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В британских СМИ, отметил он, практически сразу появились прозрачные намеки на то, что Фицо слишком активно поддерживал Россию. Это стало сигналом для всех западных политиков, которые пытаются проявлять самостоятельность.

«Интересен и человек, который стрелял в Роберта Фицо. Ему 71 год. У него была лицензия на хранение огнестрельного оружия, но устроить покушение — это очень сложно, в особенности в таком возрасте. Он выстрелил пять раз, минимум трижды попав в чиновника», — добавил Сипров.

По словам политолога, на таком мероприятии у преступника было максимум полторы секунды на то, чтобы вытащить пистолет, прицелиться, выстрелить несколько раз.

Чтобы провести такое покушение, необходимо подготовить стрелка, продумать детали операции и дать ему время и возможность для нападения. Спонтанно такие вещи не случаются.

«В 2022 году в схожих обстоятельствах убили японского премьера Синдзо Абэ, одного из немногих тогда, кто не проникся русофобией сразу же. Мотивы не установлены, но, пожалуй, один из них — попытка ввести в конструктивное русло отношения с РФ. Также следует брать во внимание стремление США сохранить гегемонию над Японией — Абэ был слишком самостоятельным», — уверен Сипров.

Сейчас недовольство у западных лидеров, по мнению собеседника, вызывает и Виктор Орбан, глава Венгрии. Вполне возможно, что из-за разумного и рационального курса, в основу которого заложены национальные интересы страны, в государстве тоже попытаются устроить переворот. Или же те, кто определяет курс коллективного Запада, прибегнут к другим противозаконным методам, как покушение в случае с Фицо.

Ранее выяснилось, зачем НАТО запугивает европейцев войной с РФ.