«Пытаются стращать злыми русскими»: выяснилось, зачем НАТО запугивает европейцев войной с РФ

НАТО установила как минимум две красных линии для вмешательства в конфликт России и Украины. Как пишет итальянская газета La Repubblica, альянс отправит своих военных в зону СВО при вмешательстве в ход боевых действий «третьей стороны» и при неких провокациях со стороны РФ.

Политолог Вадим Сипров объяснил, кого и зачем НАТО пытается запугать, а также рассказал, чего боится сама организация.

«Появление столь эмоционального, но не очень внятного текста далеко не случайно. В ближайшее время в ряде аналогичных европейских СМИ мы, скорее всего, увидим такие же публикации. Дело в том, что значительная часть населения Южной и Центральной Европы в целом доброжелательно относится к России и не испытывает страха перед русскими. Поэтому сейчас имеет место быть попытка возродить самую главную страшилку времен холодной войны — миф о советской военной угрозе. Европейцев пытаются стращать злыми русскими», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подобные «пугалки», по словам эксперта, никакого отношения к реальности не имеют. Руководство НАТО, считает он, попросту понимает, что потеря Украины — это, прежде всего, потеря огромных энергетических, трудовых и природных ресурсов. Причем, если не навсегда, то как минимум на время надвигающегося глобального кризиса. В случае победы России эти блага достанутся самим украинцам, а не западным элитам.

«Потеря контроля над территорией Украины, помимо прочего, ставит крест на долгосрочной стратегии НАТО по созданию угрозы России с юго-западного направления. Если РФ возьмет Украину под контроль, то в уязвимом положении, наоборот, окажется инфраструктура альянса. В этом смысле очень показательна истерика представителей организации по поводу развертывания ТЯО в Белоруссии и размещения комплексов «Искандер» в Калининградской области», — отметил Сипров.

С этим, продолжил он, связано и ускоренное «затаскивание» Финляндии и Швеции в НАТО, отсюда же и милитаризация Прибалтики.

«Европа значительную часть вооружений отдала Украине, а остальные военные ресурсы находятся далеко за океаном, в США. Это еще одна причина упомянутой истерики — в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах интерес Америки к делам Европы начнет падать, и многие страны останутся один на один с Россией, победить которую они не в состоянии», — подытожил политолог.

Ранее политолог предрек диверсии и протесты в Германии из-за Украины.