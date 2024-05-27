Записанное в Харькове видео-приглашение украинского президента Владимира Зеленского не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина поехать на конференцию в Швейцарию. Соответствующее мнение выразил обозреватель Джон Спаркс в своем материале для Sky News .

До этого Зеленский обратился к Си Цзиньпину и своему американскому коллеге Джо Байдену с просьбой явиться на саммит в Швейцарии, инициированный Украиной. Свое видеоприглашение он записал на фоне харьковских обломков.

Автор статьи указал на то, что китайский председатель ранее четко дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему какого-либо отношения. Исходя из этого, Спаркс предположил, что записанное на фоне руин видео Зеленского не заставит Си Цзиньпина передумать.

Эксперт также указал на то, что киевские пиар-акции утратили какое-либо на мир, и более того, даже на союзников Украины. Спаркс указал на то, что даже Байден не планирует посещать данный саммит, являясь одним из ближайших союзников Зеленского. Президентская гонка в Соединенных Штатов сделала вопрос украинского конфликта спорным, так что скорее всего, администрация Байдена в данный момент продумывает способы ведения пропаганды без Зеленского, заключил автор.

Ранее аналитик Ермолаев заявил, что Зеленский обесценил саммит в Швейцарии.