Аналитик Ермолаев: Зеленский обесценил предстоящий саммит в Швейцарии

Решение украинского лидера Владимира Зеленского озвучить лишь 3 пункта из своей «формулы мира» из 10 в ходе предстоящего саммита в Швейцарии, лишает мероприятие всякого смысла. Соответствующее заявление сделал аналитик Андрей Ермолаев в беседе с каналом «Вышка», опубликованной на YouTube.

До этого Зеленский объявил о том, что Киев представит лишь 3 из 10 пунктов «формулы мира» во время швейцарского саммита. Украинский президент уточнил, что к данным пунктам относятся положения о продовольственной и ядерной безопасности, а также предложение об обмене пленными в формате «всех на всех».

Эксперт указал на то, что после данного объявления, «формулы мира» Зеленского фактически не существует – в ней есть лишь 3 пункта, подчеркнул он. Ермолаев заявил, что это похоже на издевательство и с иронией предположил, что следующие 3 пункта будут объявлены еще через полгода. В то же время, все пункты из данной формулы, видимо, никто не собирается обсуждать, указал аналитик.

«Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом», — возмутился он.

Эксперт также выразил мнение, что сам факт того, что Украине пришлось просить Швейцарию об организации мероприятия, указывает на то, что интерес мирового сообщества к текущему конфликту остывает. Ермолаев также напомнил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от посещения саммита, лишь подтверждая данное предположение.

Ермолаев выразил уверенность в том, что с таким ходом событий, диалог по конфликту либо начнется без Киева, либо Украине попросту продиктуют, что делать дальше.

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