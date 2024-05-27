«Смертельный диагноз»: выяснилось, чем закончатся попытки Грузии присоединить Абхазию и Южную Осетию

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а к 2030 году вступить в Евросоюз. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Как сообщает ТАСС, неоднозначное высказывание глава правительства Грузии приурочил ко Дню независимости государства, включив его в публикации с поздравлением граждан.

Политолог Вадим Сипров рассказал, чем может закончиться стремление страны присоединить некогда утраченные территории.

«Премьер-министр и глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе делает крайне опасные заявления, подогревающие шовинистические и реваншистские настроения в обществе. История показала, что использование такой формы политической демагогии в Грузии иногда позволяет закрепиться на властном Олимпе откровенным негодяям. Кобахидзе не даром сравнивают с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Тот тоже отличался буйными военно-политическими мечтами и фантазиями», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подобного рода заявления, добавил эксперт, регулярно звучат из уст грузинских политиков с начала 1990 годов, причем всякий раз попытки реализации этих планов кончались для страны трагически. Политолог напомнил, что на «шовинистической волне» к власти пришел Звиад Гамсахурдиа, режим которого пришлось свергать самим же грузинам. Провалились вторжения в Южную Осетию, Абхазию, была проиграна война в августе 2008 года.

«Очевидно, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы не допустить новой агрессии со стороны Тбилиси. Жители Абхазии и Южной Осетии, в свою очередь, не то, что не захотят вернуться в состав Грузии — они уже не раз показали, что готовы отстаивать свой суверенитет с оружием в руках. Поэтому навряд ли что-то из этого выйдет. Кобахидзе же игнорирует реальность. Для политика это смертельный диагноз», — подчеркнул Сипров.

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