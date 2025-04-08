СМИ: пять самолетов с iPhone отправились из Индии в США из-за пошлин Трампа

Американская компания Apple за последнюю неделю марта осуществила отправку пяти самолетов, загруженных iPhone и другими продуктами, из Индии в США. Об этом стало известно изданию Times of India.

По информации источника, этот шаг вызван недавними крупными изменениями в тарифной политике администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт товаров из ряда стран, среди которых оказалась и Индия. Минимальная ставка нового тарифа составляет 10%, однако для некоторых стран, включая Индию, она может достичь 26%. Как отмечают эксперты, эта мера создает угрозу для цен на импортируемые товары, в том числе на продукцию Apple.

Как пишет издание, Apple быстро отреагировала на новую угрозу, переместив накопленные запасы продукции из своих производственных центров в Индии и Китае в США. Несмотря на предстоящие изменения, компания заявила, что не планирует повышать розничные цены на iPhone в Индии и на других рынках.

Тем не менее эксперты предупреждают, что новые пошлины могут вызвать увеличение цен на iPhone на 43% в США. Основным фактором, способствующим этому росту, станет тариф в 54% на импорт товаров из Китая, где производятся большинство устройств Apple.

Ранее газета The New York Times сообщила, что техника Apple может серьезно подорожать из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.