Вопрос о частичном допуске России к системе SWIFT стал основным камнем преткновения между США и Европейским союзом (ЕС), пишет издание Responsible Statecraft (RS). Отмечается, что именно обсуждение этой темы может негативно сказаться на мирных переговорах по Украине.

По информации источника, США, стремясь поддерживать диалог с Москвой, сталкиваются с упорным сопротивлением европейских стран, которые настаивают на сохранении жестких санкций в отношении России.

Как пишет RS, недавно прошедшие в Саудовской Аравии переговоры привели к значительному прогрессу в обсуждении возобновления зернового соглашения между РФ и Украиной. Однако Европа и украинская сторона отказались от каких-либо уступок Москве.

На недавнем саммите в Париже европейские лидеры в сопровождении главы киевского режима Владимира Зеленского выразили твердую позицию против ослабления санкций против России. Главы европейских государств уверены, что дальнейшее ужесточение санкционного давления на Кремль может побудить президента РФ Владимира Путина вернуться за стол переговоров.

Спор о смягчении действующих санкций рискует осложнить процесс урегулирования конфликта на Украине, считают эксперты. В случае разногласий между Вашингтоном и Брюсселем американским чиновникам может потребоваться провести отдельные переговоры с европейскими партнерами.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что SWIFT в России уже не нужен, так как в стране есть другие системы для расчетов.