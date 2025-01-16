СМИ раскрыли, как будут охранять Трампа на инаугурации

Контракт на сумму 8,1 млн долларов предполагает охрану периметра и повышение уровня безопасности на мероприятии.

Во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 на Трампа произошло покушение. В результате инцидента он получил ранение в ухо. Один участник мероприятия погиб, два других слушателя получили травмы.

Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Полиция ликвидировала его на месте.

В ответ на покушение была создана независимая комиссия, которая в октябре 2024 года выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США. Выводы комиссии указали на то, что угроза не была предотвращена должным образом.

15 сентября 2024 года у гольф-клуба во Флориде произошла вторая попытка покушения на Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по подозреваемому, который пытался скрыться на автомобиле. В результате оперативных действий нарушитель был задержан. В ходе обыска на месте происшествия были найдены автомат АК-47, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что бывшие президенты США Билл Клинтон, Барака Обама и Джордж Буш-младший не посетят инаугурационный обед Дональда Трампа.