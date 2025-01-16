СМИ раскрыли, как будут охранять Трампа на инаугурации
TMZ: секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа
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Секретная служба США решила привлечь частную охранную компанию Arcus Group LLC для обеспечения безопасности на инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщило издание TMZ.
Контракт на сумму 8,1 млн долларов предполагает охрану периметра и повышение уровня безопасности на мероприятии.
Во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 на Трампа произошло покушение. В результате инцидента он получил ранение в ухо. Один участник мероприятия погиб, два других слушателя получили травмы.
Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Полиция ликвидировала его на месте.
В ответ на покушение была создана независимая комиссия, которая в октябре 2024 года выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США. Выводы комиссии указали на то, что угроза не была предотвращена должным образом.
15 сентября 2024 года у гольф-клуба во Флориде произошла вторая попытка покушения на Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по подозреваемому, который пытался скрыться на автомобиле. В результате оперативных действий нарушитель был задержан. В ходе обыска на месте происшествия были найдены автомат АК-47, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
Ранее телекомпания NBC сообщила, что бывшие президенты США Билл Клинтон, Барака Обама и Джордж Буш-младший не посетят инаугурационный обед Дональда Трампа.