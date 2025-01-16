Бывшие президенты США не посетят инаугурационный обед Трампа

Экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа, сообщила телекомпания NBC.

Инаугурация новоизбранного президента Трампа состоится 20 января.

Несмотря на то что Обама и Клинтон получили приглашения, они отказались от участия в мероприятии.

Приглашение также было отправлено первой леди и бывшему государственному секретарю США Хилари Клинтон. Информация о том, получил ли Джордж Буш-младший приглашение, пока не раскрыта его представителями.

Стоит отметить, что три экс-президента США все же планируют присутствовать на церемонии присяги Дональда Трампа. После инаугурационной речи новоизбранный президент покинет Вашингтон, а затем состоится традиционный обед в Капитолии.

Традиция инаугурационного обеда ведет свое начало с 1953 года, когда ее учредил Дуайт Эйзенхауэр. Этот формат стал важной частью празднования инаугурации и представляет собой возможность для новых и зрелых лидеров обсудить будущее страны.

Ранее сообщалось, что Трамп готовит амбициозные планы на первый день своего президентства. Издание Time отмечало, что Трамп подготовил около 100 указов, направленных на «удар по сердцу» законодательной программы администрации Джо Байдена.

Ранее NBC сообщила, что на инаугурацию Дональда Трампа приедут Илон Маск, Джеф Безос и Марк Цукерберг.