СМИ раскрыли, какое оружие против США в торговой войне начал использовать Китай

Китай начал использовать редкоземельные металлы против США как инструмент давления в ходе начавшейся между странами торговой войны, пишет агентство Bloomberg.

В ответ на введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины китайское правительство представило новые экспортные ограничения на редкоземельные элементы. Так, например, Пекин повысил пошлины на ввоз американских товаров до 34%, а также усилил контроль над экспортом семи критически важных редкоземельных металлов.

Это же решение, отмечает источник, включает строгие меры по контролю поставок этих материалов за границу.

Эксперты считают, что такие ограничения могут дестабилизировать глобальные цепочки поставок ключевых материалов. Китай является мировым лидером по производству редкоземельных металлов — на его долю приходится практически 70% глобального производства.

Специалисты подчеркивают, что это решение со стороны Пекина создает серьезные риски для экономики США, которая зависит от поставок этих элементов для различных технологических и промышленных нужд.

Ранее Китай также вводил аналогичные ограничения на другие критически важные ресурсы, однако последние меры не затронули неодим и празеодим, которые широко используются в производстве мощных магнитов.

Трамп, не без доли критики, заявил, что китайские власти «запаниковали» из-за новых пошлин США. Американский лидер уверен, что Пекин неправильно сыграл с Вашингтоном и теперь и пытается манипулировать ситуацией, оглядываясь на последствия своих действий в мировой экономике.

Как ранее отметил президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты отказались от сделки с КНР из-за торгового дефицита.