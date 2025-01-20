СМИ раскрыли желание Трампа запретить внешнюю помощь, не вписывающую в интересы США
Daily Mail: Трамп хочет запретить внешнюю помощь, противоречащую интересам США
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Президент США Дональд Трамп намерен запретить внешнюю помощь, которая может не вписываться в интересы США, пишет издание Daily Mail.
По информации высокопоставленных чиновников, которые войдут в новую администрацию Белого дома, новый глава государства хочет радикально изменить курс внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, объявив о подписании ряда значимых указов.
Еще одним важным шагом Трампа стало планируемое восстановление смертной казни на федеральном уровне. Американский лидер надеется, что это решение станет сигналом для правонарушителей и повысит уровень общественной безопасности.
Кроме того, президент предложил переименовать Мексиканский залив в залив Америки, а также вернуться к историческому названию горы Денали на Аляске — гора Мак-Кинли. Источники утверждают, что таким образом Трамп стремится укрепить патриотизм и историческую идентичность страны.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп задействует чрезвычайные полномочия с первого дня в Белом доме.