СМИ раскрыли желание Трампа запретить внешнюю помощь, не вписывающую в интересы США

Президент США Дональд Трамп намерен запретить внешнюю помощь, которая может не вписываться в интересы США, пишет издание Daily Mail.

По информации высокопоставленных чиновников, которые войдут в новую администрацию Белого дома, новый глава государства хочет радикально изменить курс внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, объявив о подписании ряда значимых указов.

Еще одним важным шагом Трампа стало планируемое восстановление смертной казни на федеральном уровне. Американский лидер надеется, что это решение станет сигналом для правонарушителей и повысит уровень общественной безопасности.

Кроме того, президент предложил переименовать Мексиканский залив в залив Америки, а также вернуться к историческому названию горы Денали на Аляске — гора Мак-Кинли. Источники утверждают, что таким образом Трамп стремится укрепить патриотизм и историческую идентичность страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп задействует чрезвычайные полномочия с первого дня в Белом доме.