Стало известно о планах Трампа задействовать чрезвычайные полномочия

Президент США Дональд Трамп планирует использовать чрезвычайные полномочия в первый день своего нового президентского срока с целью ускорения возможности добычи нефти и газа в стране. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что эти действия направлены на отмену экологических мер, которые были введены при администрации Джо Байдена.

Трамп намерен сосредоточиться на стимулировании внутреннего производства энергетических ресурсов. Его решение в том числе включает в себя отмену инициатив Байдена, направленных на борьбу с изменением климата.

Как ожидается, Трамп предпримет необходимые шаги в первые часы после своей инаугурации, стремясь выполнить свои предвыборные обещания по увеличению объемов внутренней добычи энергии.

По данным Bloomberg, объявление чрезвычайного положения в области энергетики предоставит Трампу доступ к более чем 150 специальным полномочиям, которые позволят ему управлять распределением энергоресурсов и оперативно реагировать на изменения в энергетической политике страны.

Кроме того, Трамп заявил о планах вернуть нефтегазовой отрасли 625 млн акров водных территорий, которые были изъяты указом президента Байдена. По словам президента, это вернет рабочие места и поддержит экономический рост, несмотря на мировые тенденции к переходу на альтернативные источники энергии.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил, что Дональд Трамп может отменить ряд распоряжений Джо Байдена.