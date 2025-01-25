СМИ сообщили об уже выполняемых Трампом обещаний по мигрантам

Министерство внутренней безопасности США приняло решение приостановить въезд мигрантов, в том числе граждан Украины, в рамках ряда программ, разрешавших временное проживание в стране, сообщила газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что это решение затрагивает множество иммигрантов из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран.

По информации источника, американские чиновники требуют немедленно прекратить вынесение окончательных решений по заявкам на въезд. Это решение стало следствием пересмотра иммиграционной политики новой администрации США при Дональде Трампе, которая рассматривает возможность закрытия ряда действующих программ.

Приостановка затрагивает несколько программ, включая те, что помогали временно разместить беженцев из стран с высокой миграцией (Куба и Гаити). Президент Трамп выразил мнение, что многие из этих программ являются незаконными.

С 21 апреля 2024 года в США программа действует «Объединяясь для Украины», которая предоставляла украинским беженцам возможность жить и работать в США на срок до двух лет при наличии спонсора. В рамках этой программы в США уже въехали более 150 тыс. украинцев.

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