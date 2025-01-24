Более 5 тыс. эмигрантов из РФ застряли на границе Мексики и США

Более 5 тыс. россиян-релокантов оказались в стихийном лагере для беженцев на границе между Мексикой и США после неожиданной отмены Трампом указа об упрощенном въезде, сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно информации канала, в этом лагере находятся примерно 26 тыс. граждан из стран СНГ, еще столько же содержатся в иммиграционных тюрьмах в США.

В русскоязычных чатах царят уныние и безысходность. Трамп, отменив указания Байдена, закрыл путь к легкому въезду, а приложение CBP One, позволяющее запрашивать защиту, перестало функционировать, и пограничники приостановили собеседования на неопределенный срок.

Особое беспокойство вызывает ситуация с теми, кто успел пересечь границу по указу Байдена — их собираются депортировать как нелегалов.

США в рамках операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, в том числе подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети.

Среди задержанных — четверо членов венесуэльской преступной группировки и несколько виновных в сексуальных преступлениях против детей.

Под депортацию попали российские иноагенты Данила Поперечный* и Александр Шпак*, а также популярный блогер Мэдиссон. В ближайшее время их могут выслать из США вместе с другими россиянами, находящимися в тюрьмах. Первым депортированным стал Евгений Машинин из Коврова, который участвовал в несанкционированных митингах против СВО, а после сбежал в США.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел режим ЧС на южной границе США с целью остановить нелегальную миграцию.

*включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.