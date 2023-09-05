«Смотрят на Россию с большой надеждой»: выяснилось, с какими странами мы можем подружиться в скором будущем

Уже в ближайшее время Россия обзаведется гораздо большим числом дружественных стран, в том числе на Западе. Об этом рассказал политолог Алексей Ванифатов.

По его словам, после развала СССР в мире осталась одна сила, которая могла влиять на политическое развитие на земном шаре — это США, но без полноценной конкуренции Штаты и их союзники начали привносить хаос и войны в те государства, где они пытались установить свои режимы.

Россия же, отметил политолог, в это время постепенно наращивала свою силу, и уже сейчас однозначно можно сказать, что наша страна может поддержать избранных лидеров в тех странах, которые для Запада представляют корыстный интерес.

«Страны БРИКС, глобального юга и некоторые страны Европы — Сербия, Венгрия, Австрия — с большой надеждой сейчас смотрят на Россию, как на единственную силу, которая может переломить господство стран Запада и привести мир к многополярности: без деления государств на страны первого, второго или третьего мира», — рассказал Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил: Россия стоит на том, что голос любой страны очень важен для всего мирового сообщества, и поэтому сейчас все больше стран, даже страны Запада, будут искать сближения с РФ, несмотря на санкции.

«Конечно, такие страны нельзя будет сразу называть друзьями, но со временем это вполне возможно. И, как бы сейчас США не хотелось оставить Россию в изоляции в мировом сообществе, это желание приведет к обратному эффекту, и в недалеком будущем европейские страны будут гораздо ближе в политическом плане к нашей стране, а не к Америке», — подытожил эксперт.

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