В Госдуме объяснили решение Казахстана отказаться от кириллицы

Казахстан решил все-таки отказаться от кириллицы в пользу латиницы, сообщает « Царьград ». Вопрос обсуждался еще с 2017 года. Переходить на латиницу в письменности теперь планируют поэтапно, с этого по 2031 год.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала решение Астаны. По ее словам, дальнейшее развитие событий, в том числе в части отношений России и Казахстана, зависит от того, к чему приведут нынешние перемены.

«Если им просто было удобно использовать кириллицу, а теперь стало удобнее перейти на латиницу, то это их выбор. А если из-за русского языка будут людей преследовать, как это было на Украине, как начиналось там, то да, отношения наши испортятся. Если начнут полностью русский язык уничтожать — это уже другой вопрос», — заявила парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Избрав этот путь, Астана может запросто повторить судьбу Киева, начав с дискриминации русскоговорящего населения и продолжив более жесткими поступками. Учитывая число жителей этой страны, привыкших говорить и писать именно на русском языке, а также непосредственно граждан РФ, проживающих на территории государства, такая языковая политика может привести к плачевным последствиям.

В то же время все может разрешиться и куда проще, если речи о нацизме и ограничениях не идет. Парламентарий выразила надежду на то, что озвученные решения не носят под собой негативных стремлений. Они могут быть связаны с желанием Астаны интегрироваться в систему, где преобладают определенные виды письменности.

«Я надеюсь, что это все же попытка встроиться в мир, вопрос удобства. Латиницы в мире больше, и они, наверное, просто считают, что так будет комфортнее», — отметила депутат.

Ранее в МИД Казахстана сообщили об уходе генконсула РФ после слов о русском языке.