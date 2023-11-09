«Цепляет струны души»: почему песня из советского мультика покорила Запад

Песня из советского мультфильма «Чебурашка» внезапно стала хитом на Западе. Немецкий рэпер Liaze выпустил клип «2003» на одноименный трек, где используются отрывки и мелодия из «Песенки крокодила Гены». Всего за две недели ролик набрал 1,5 миллиона просмотров и массу восторженных отзывов.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал нам, в чем заключается феномен трека «2003», а также объяснил популярность отечественной музыки за рубежом.

«Все на самом деле очень просто. Наша школа композиторов — российская, советская или времен Чайковского, Скрябина и Бородина — это школа мелодистов. Они ведь до сих пор пользуются популярностью. Наша музыка проникает вглубь человека, цепляет струны души. Поэтому Запад обращает внимание на нее и рано или поздно еще больше проникнется русской культурой», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Большинство иностранцев, добавил эксперт, которые столкнулись с отечественной школой, сразу полюбили русских авторов. И это касается не только музыкантов и певцов, но и танцоров и других направлений в искусстве.

«А в мелодиях отечественных композиторов чувствуется душевность, и акцент в произведениях делается именно на нее. Отсюда и популярность трека, использующего русскую музыку», — заключил Рудченко.

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