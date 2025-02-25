Совбез ООН принял проект резолюции США по Украине без обвинений в адрес РФ

Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций отдали свои голоса в поддержку американского проекта резолюции, посвященной ситуации на Украине. Об этом информирует РИА Новости.

Напомним, изначально Вашингтон потребовал внести изменения в формулировки украинского проекта, добавив в него элементы, связанные с «пророссийскими» силами. Затем Соединенные Штаты предложили полностью заменить документ.

В результате документ, одобренный Советом Безопасности ООН, не содержит утверждений о том, что Россия якобы вторглась на территорию Украины, и не обвиняет Россию в этом. В документе конфликт назван российско-украинским.

Десять государств высказались в поддержку (Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Гайана, Сьерра-Леоне, Республика Корея, Российская Федерация, Алжир, Пакистан, Панама, Сомали), пять государств не приняли определенного решения (Дания, Словения, Великобритания, Франция, Греция).

Таким образом, впервые с момента начала полномасштабного конфликта между США, Россией и Китаем эти страны объединили свои голоса в поддержку резолюции по ситуации на Украине.

Напомним, в отличие от резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые были приняты сегодня по вопросу Украины, резолюции Совета Безопасности ООН являются обязательными для всех государств-членов организации.

Ранее сообщалось, что РФ предложила правку в проект резолюции США по Украине.