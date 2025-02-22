СМИ: в резолюцию США по Украине внесли правку, предложенную Россией

Информированный источник в ООН сообщил ТАСС, что Россия предложила внести в американский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине правку с добавлением формулировки об устранении «коренных причин» конфликта.

Издания Reuters и The Telegraph также ссылаются на собственные источники. СМИ отметили, что в первый раз с начала СВО США отказались поддерживать резолюцию Евросоюза и Украины, в которой Россия фигурирует как инициатор конфликта на Украине. От Москвы требуют вывод войск. В свою очередь США инициировали собственную резолюцию.

По данным Reuters, США обращают внимание на то, что вследствие вооруженного конфликта на Украине гибнут невинные люди, а главная миссия ООН — создавать условия для достижения мира во всем мире. Американская сторона указала в документе важность скорейшего завершения конфликта и установление прочных связей между Россией и Украиной.

По данным Reuters, Россия ознакомилась с резолюцией США и внесли правку в один пункт.

«[Генеральная Ассамблея ООН] призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией», — Reuters публикует новую формулировку.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался назвать Путина диктатором.