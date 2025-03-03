Украинский президент Владимир Зеленский мог связать свою страну с Соединенными Штатами на целое поколение вперед, но упустил такую возможность. Об этом заявил Майк Уолтц, советник Дональда Трампа во время выступления на телеканале Fox News.

По мнению советника Трампа, подписание договора по редкоземельным металлам между украинской и американской сторонами привело бы к долгой и устойчивой связи между двумя странами.

«Зеленский мог бы покинуть Белый дом в пятницу, заключив сделку, которая экономически связала бы США и Украину на целое поколение. Но он этого не сделал», — указал он.

Уолтц считает, что продолжение конфликта на Украине не приведет ни к чему хорошему. По его мнению, затягивание боевых действий приведет к катастрофическим последствиям в стиле Первой мировой войны. По его мнению, альтернативой миру может быть только мясорубка, в которой будут перемалываться и люди, и ресурсы.

Ранее Зеленского обвинили в том, что он играет роль президента как актер.