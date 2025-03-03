Украинский президент Владимир Зеленский лишь играет роль главы государства, копируя одну из своих ролей. Такое заявление сделала Карин Кнайсль, бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрии. Ее слова привел ТАСС.

По утверждению экс-дипломата, украинский лидер во многом копирует поведение персонажа, которого он играл в сериале «Слуга народа».

«Весь сценарий президентства был во многом основан именно на этом сериале. В конце сериала он устраивает погром в парламенте», — указала она.

По мнению Кнайсль, Зеленский может и в этом эпизоде поступить как герой фильма. Она сообщила, что ее мнение по поводы игры актера на высоком посту разделяют многие люди, которые относятся со скепсисом к украинскому лидеру.

Ранее Кнайсль в интервью заявила, что Россия уже одержала победу на Украине. Запад постоянно говорил о том, что РФ вскоре рухнет под грузом давления извне. Тем не менее, этого не произошло. Она осталась стабильной страной, в которой никто не стал поднимать восстание. Это уже может считаться победой со стороны Москвы.