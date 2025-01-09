Советник Трампа объяснил потребности в Гренландии для США противостоянием России
Советник Трампа Уолц попросил Гренландию для США из-за 60 ледоколов у России
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Гренландия крайне важна для Соединенных Штатов, поскольку Америке приходится конкурировать в Арктике с РФ. Такое заявление во время интервью Fox News сделал Майк Уолц, советник Дональда Трампа по национальной безопасности.
По мнению Уолца, Соединенным Штатам необходимо конкурировать с РФ, которая очень активно осваивает Арктику, и уже создала для этого очень внушительный ледокольный флот, заметно превышающий американский. У России есть более 60 ледоколов, а у США их всего два.
«Есть Россия, которая пытается стать королем Арктики. По мере отступления полярных ледяных шапок китайцы теперь строят ледоколы и продвигаются туда», — указал он.
Советник добавил, что недра Гренландии содержат в себе множество нефти, газа и различного минерального сырья.
Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у американских военных нет никакого плана на вторжение в Гренландию, несмотря на все публичные заявления Трампа. В недрах Министерства обороны США не составляется никаких документов на вмешательство с помощью армии.