Пентагон заявил, что у США нет пока планов военного вторжения в Гренландию

В настоящее время у Министерства обороны США нет планов по военному вмешательству в дела Гренландии, несмотря на заявления избранного главы Белого дома Дональда Трампа, сообщила 8 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее комментарий приводит РИА Новости.

В своём выступлении в Мар-а-Лаго, которое состоялось во вторник, 7 января, президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул стратегическую значимость этого региона для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от угроз со стороны Китая и России.

«Я не знаю ни о каких планах», — заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не предоставил никаких заверений в том, что он не начнет вторжение в Гренландию.

Напомним, политолог Блохин пояснил, почему пока не стоит всерьез воспринимать слова Трампа о присоединении Канады к США.