Недавно в Юрмале прошел фестиваль «Лайма Рандеву», организованный певицей Лаймой Вайкуле. На нем присутствовали некоторые российские знаменитости, включая певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина*. Вырученные средства звезда намеревалась отдать на нужды ВСУ.

Шоу-бизнес внедряется в политику

Сама Вайкуле не скрывает своего негативного отношения к СВО. По ее мнению, которое она озвучивала в одном из интервью, наилучшим кандидатом на пост президента РФ является Алла Пугачева. Однако, считает политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров, такое решение было бы губительным для страны. И дело здесь отнюдь не в личности Аллы Борисовны.

«Высказывание Лаймы Вайкуле отражает мировой тренд на внедрение в политические технологии элементов шоу-бизнеса. Видимо поэтому она, говоря словами известного булгаковского героя, позволяет себе подавать какие‑то советы космического масштаба и космической же глупости», — рассказал Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Антон Новодережкин/ТАСС ]

По его словам, в формате историй успеха звезд шоу-бизнеса можно сколько угодно обсуждать политический опыт КВНщика Владимира Зеленского, голливудского актера и экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера, наконец, 40-го президента США Рональда Рейгана, снявшегося на заре своей карьеры в 54 художественных фильмах.

«Кстати, сам Рейган признавался, что пост президента был для него чем-то вроде очередной роли. Но к реальной политике эта пустая болтовня никакого отношения не имеет», — уверен эксперт.

Опыт Зеленского поучителен

Политолог считает, что популярная в 80-е годы прошлого века певица Алла Пугачева не понимает природы власти вообще и в частности власти в России. А для того, чтобы стать национальным политическим лидером в нашей стране, мало обладать харизмой и широкой известностью.

«За спиной актера, даже самого гениального, всегда стоят режиссер и продюсер. Российская особенность состоит в том, что подлинный национальный лидер у нас обходится без «кукловодов», «режиссеров», «продюсеров», а если таковые есть — он от них быстро избавляется. А Зеленский и Рейган, напротив, фронтмены влиятельных политических игроков, но никак не самостоятельные игроки», — уточнил Сипров.

Фото: [ Вячеслав Прокофьев/ТАСС ]

Теоретически, продолжил эксперт, какой-нибудь артист без управленческого и политического опыта, как Алла Борисовна, чья-нибудь марионетка, может стать президентом России.

«Только избрание такого лжелидера — это верный путь к национальной катастрофе», — подчеркнул собеседник.

В этом смысле, подытожил Сипров, пример Зеленского даже поучителен.

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