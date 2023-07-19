Крайне опасный сценарий: политолог раскрыл последствия «плана Понасенкова» по урегулированию конфликта на Украине

Евгений Понасенков* в интервью Ксении Собчак рассказал, что сейчас переговоры по украинскому конфликту в классическом понимании невозможны, но он знает, как подтолкнуть ситуацию в сторону дипломатического разрешения.

По словам политолога, генерального директора ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадима Сипрова, это заявление популярного блогера породило самые безумные версии, вплоть до выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Однако, подчеркнул эксперт, вряд ли у публициста и блогера есть реальные политические планы в отношении Украины.

«Так или иначе, своей главной цели Понасенков* достиг — он хайпанул. Но в целом, рецепты урегулирования конфликта от популистов и блогеров всех мастей и калибров всерьез рассматривать не стоит», — уточнил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог добавил, что после провала широко разрекламированного контрнаступления ВСУ, коллективный Запад изменил тактику на украинском треке. Для минимизации рисков неминуемого поражения Украины сейчас активно «вбрасывают» тему заморозки конфликта по так называемому корейскому сценарию — то есть, по линии боевого соприкосновения.

«Эта тема стала популярной, ее подхватили публичные политики, политологи, в том числе популистского толка. Только ленивый еще не похвалился своим уникальным рецептом «разрулить конфликт» за день-два», — разъяснил Сипров.

Однако в реальности, по мнению собеседника, идея Понасенкова* о переговорах в текущий момент лишь может навредить нашей стране.

«Серьезно и достойно внимания то, что все эти популисты подключились к продвижению невыгодного и крайне опасного для России «корейского сценария», который означает временную остановку боевых действий для восстановления ресурсов ВСУ и отодвигает нашу страну от достижения целей спецоперации — демилитаризации и денацификации Украины», — подытожил политолог.

Ранее Понасенков* пригрозил дебоширу, приставшему к нему в Москве.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов