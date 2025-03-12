Спецпосланник Трампа прибыл в Катар, чтобы договориться о продлении перемирия в Газе

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прибыл в Катар для участия в переговорах, нацеленных на продление перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на источники.

Перемирие между ХАМАС и Израилем завершилось 1 марта 2025 года. За три дня до этого, 27 февраля, в Каире стартовали непрямые переговоры между сторонами по дальнейшим шагам.

Отмечается, что основной целью обсуждений после приезда Уиткоффа станет продление временного прекращения огня на два месяца с условием освобождения половины оставшихся в живых заложников.

По информации источника, США предложили ХАМАС условия, при которых движение могло бы освободить 10 заложников в обмен на 60 дней мира. Катар, США и Египет выступают в роли посредников.

О готовности к длительному перемирию заявил официальный представитель ХАМАС Абдул Рахман Шадид. Он также выразил надежду на то, что США окажут дипломатическую поддержку в этом конфликте.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также выразил открытость Тель-Авива к переговорам, однако не исключил возможность возобновления боевых действий.

Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября 2023 года, после того как палестинская исламистская организация ХАМАС атаковала территорию Израиля тысячами ракетами и вторглась на территорию израильского государства.

В ответ на эти действия Израиль начал наземную операцию в Газе, которая продолжается и по сей день, сопровождаясь тяжелыми разрушениями и жертвами с обеих сторон.

Ранее издание Politico сообщило, что специального посланника США по Украине Кита Келлога «отодвинули» от участия в мирных переговорах.