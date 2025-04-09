Спецпредставитель президента РФ встретился с представителями бизнеса из США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел 9 апреля встречу с членами Американской торговой палаты в России. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Дмитриев также является специальным представителем президента Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он встретился с представителями тех компаний из США, которые продолжают свою работу в РФ, и входят в Американскую торговую палату в России.

«Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих свою деятельность в России», — указал Дмитриев.

Ранее роль Дмитриева в переговорах с США оценил эксперт Брекотин. Он сообщил, что экономист имеет большое влияние несмотря на то, что не является госчиновником либо военным. По мнению политолога, для команды Трампа Дмитриев более или менее «свой».