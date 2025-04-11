Спецпредставитель Трампа Уиткофф отправился в Россию для встречи с Путиным

Портал Axios, ссылаясь на информированные источники и данные Flightradar, сообщил , что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию.

Предполагается, что в пятницу, 11 апреля, возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно информации портала, если встреча состоится, она станет уже третьей между Уиткоффом и Путиным.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд в Гааге не будет рассматривать дело в отношении президента России Владимира Путина, пока он занимает свой пост.