Спикер Госдумы Володин оценил деятельность USAID
Володин: USAID стало настоящей криминальной сетью
Фото: [Медиасток.рф]
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) в действительности превратилось в настоящую криминальную сеть, которая имеет представительства в более чем ста государствах и годовой бюджет в 50-60 млрд долларов. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что указанная организация вела деятельность в плане подготовки и организации переворотов с помощью финансирования проектов и программ, которые направлены на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа опубликовала список самых нелепых расходов USAID.