Спикер Госдумы Володин оценил деятельность USAID

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) в действительности превратилось в настоящую криминальную сеть, которая имеет представительства в более чем ста государствах и годовой бюджет в 50-60 млрд долларов. Об этом сообщают Argumenti.ru.