Администрация Трампа опубликовала перечень самых нелепых трат USAID

Агентство очень часто бесконтрольно выделяло деньги на финансирование проектов, которые были связаны с различными террористическими организациями. Например, велась поддержка сирийских боевиков, имеющих самые тесные связи с исламистами. В Афганистане были истрачены сотни миллионов долларов для создания ирригационной сети, а также на закупку удобрений. В дальнейшем все это использовалось для производства героина.

Также сомнения вызвали те расходы, которые были направлены на поддержание гендерной повестки. Так Колумбии была оказана помощь на $47 тыс., чтобы поставить там оперу о трансгендерах. В Перу были выпущены комиксы на схожую тему, и на это ушло $37 тыс. В Ирландии создали мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности», и USAID отправил на поддержку этого проекта $70 тыс.

В связи с этим Марк Рубио, новый госсекретарь Соединенных Штатов, заявил, что агентство перестало учитывать интересы собственной страны. По его утверждению, работники данного ведомства подрывают ту работу, которую проводят американские дипломаты. USAID, по его словам, стало разочарованием для Америки.

Ранее сообщалось, что со здания штаб-квартиры USAID в Вашингтоне исчезли все вывески этой организации. Это произошло сразу после того, как агентство раскритиковал Маск и заявил о том, что оно выродилось в осиное гнездо радикальных марксистов.