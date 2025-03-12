США и Украина не обсуждали в Саудовской Аравии отставку Зеленского

В ходе переговоров в Джидде делегации Вашингтона и Киева не обсуждали проведение выборов на Украине и отставку Зеленского. Об этом со ссылкой на источник сообщила на своей странице в соцсети журналистка телеканала Fox News Нана Саджая.

Переговоры Украины и США в Джидде прошли 11 марта. По итогам встречи офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорится о готовности Украины прекратить огонь на 30 дней.

В документе также отмечается, что США возобновляют поставки оружия Украине, а также передачу разведданных. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, Вашингтон ждет решения российской стороны.

Ранее американский журналист Херш заявил о скорой замене Зеленского.