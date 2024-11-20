США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи, ракеты HIMARS и ПТРК Javelin
AP: Пентагон планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму $275 млн
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США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, который включает пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракеты Javelin. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press (AР).
Кроме того, отмечает источник, в пакет военной помощи также вошли средства для противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы и различное военное оборудование.
Российская сторона ранее не раз выступала против поставок Украине западного оружия. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием, направленные в сторону Украины, будут считаться законными целями для России.
В Кремле также считают, что такие действия затрудняют процесс мирного урегулирования и активизируют вовлечение стран НАТО в конфликт. Кроме того, российские власти подчеркивают, что никакие отдельные виды вооружений не изменят динамику спецоперации.
Ранее стало известно, что Дания передала Украине шесть истребителей F-16.