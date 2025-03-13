США намерены заказать 48 ледоколов, в том числе для Канады

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении заказать строительство 48 ледоколов, которые смогут значительно укрепить арктическую оборонную инфраструктуру страны. Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Американский лидер отметил, что Канада проявляет интерес к возможности использования этих ледоколов. Однако, подчеркнул он, Оттава должна будет покрыть затраты на эксплуатацию этих судов.

По словам Трампа, ледоколы являются необходимым компонентом для любой страны с арктическими интересами.

У России, например, в распоряжении находятся около 40 ледоколов, в то время как США имеют только один крупный ледокол. Такие суда играют ключевую роль для навигации в ледяных водах, спасательных операций, обеспечения доступа к ресурсам, ученых и исследовательских миссий, государственной безопасности и экологического мониторинга.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к США.